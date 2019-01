Cade dal macchinario e sbatte la testa su uno spigolo: grave operaio

Una caduta di un metro e mezzo mentre stava sollevando una paratia di un macchinario. Un operario 43enne di origine marocchina e residente a Caldogno è in finito al riparto rianimazione in prognosi riservata per aver battuto la testa contro uno spigolo.

L'incidente sul lavoro, le cui dinamiche non sono ancora del tutto chiare, è avvenuto verso le 12 di martedì all'interno della ditta Ecoplast di Sandrigo. L'operaio è stato trovato a terra vicino a un macchinario per triturare materiali plastici. Dopo aver dato l'allarme l'uomo è stato soccorso da i medici del 118 che l'hanno trasportato al San Bortolo con una prognosi di 45 giorni, Non sarebbe in pericolo di vita.

Lo Spisal sta indagando sulle cause dell'accaduto.