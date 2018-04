Sandrigo, autobus le schiaccia il piede: studentessa operata per una frattura

Brutta frattura a un piede che ha richiesto un intervento chirurgico per una studentessa ventenne finita con un piede sotto ad un bus Svt. Il fatto è accaduto giovedì in via Monte Grappa a Sandrigo. La giovane stava aspettando l'autobus ma, a causa dellla calca di studenti, non ha visto il mezzo arrivare e una gomma le ha schiacciato il piede.

L'autista ha sentito la ragazza gridare ed è subito sceso dal bus per prestarle soccorso, chiamando anche il 118 che l'ha trasportata in ospedale dove le sono state ricomposte le fratture. Si tratta del primo di due incidenti che hanno coinvolto i mezzi del servizio pubblico. Venerdì mattina, a Thiene, un'auto in sosta - che probabilmente si è mossa percheé non aveva il freno a mano tirato - si è infatti schiantata contro un bus costringendo gli studenti a bordo ad andare a scuola a piedi