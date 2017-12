San Vito di Leguzzano, tavernetta in fiamme: padre ustionato per salvare i bimbi

Doveva essere un dolce pomeriggio davanti al caminetto ma poteva trasformarsi in tragedia.

I pompieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio a San Vito di Leguzzano, in via Saletti, per domare un rogo che si era sprigionato in un seminterrato adibito a tavernetta. Secondo quanto si apprende, una famigliola si stava godendo il fuoco quando una scintilla è arrivata sul divano, che ha preso fuoco. I genitori, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, sono riusciti a mettere in salvo i bimbi ma il padre è rimasto lievemente ferito.