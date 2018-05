San Vito di Leguzzano, maxi-rissa in strada: si picchiano in 25

Un comune da 3mila abitanti ma nel quale può capitare di assistere a scene da periferia degradata di una metropoli. A San Vito di Leguzzano la rissa che è scoppiata domenica sera in via Pecori Giraldi tra due famiglie di nomadi ha numeri da record. Erano infatti in ben 25 a darsele di santa ragione, prima con pugni e sberle e poi con spanghe e bastoni fino all'arrivo dei carabinieri e al conseguente fuggi-fuggi generale.

Secondo una prima ricostruzione la causa scatenante della rissa sarebbe stato un regolamento di conti, oganizzato precedentemente e legato alla morte di un componente delle due famiglie ma la questione potrebbe essere legata anche alla "spartizione" di un territorio spesso oggetto di furti.

Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine che, quando sono arrivati sul luogo, avrebbero fermato solo alcuni dei nomadi. Quattro dei litiganti sono finiti al pronto soccorso a Santorso riportanto contusioni in volto e in altre parti del corpo.