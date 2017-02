San Valentino, Vicenza si veste d'amore: cuori rossi luminosi e Il Circo delle pulci

Per la festa degli innamorati, l'assessorato alla Partecipazione del comune di Vicenza, insieme alle associazioni, ha pensato ad alcune proposte per rendere più gradevole e animare il centro storico. Un grande cuore rosso luminoso renderà in questi giorni particolarmente romantica la Basilica palladiana che si presta a suggestivi scatti fotografici che vedranno come protagonisti gli innamorati a passeggio per il centro storico.

La decorazione è stata offerta dalla ditta Gasparotto che ha allestito le luminarie natalizie. Altri cuori, rossi e illuminati, sono stati appesi lungo via Battisti e corso Fogazzaro su iniziativa dell'associazione Vivi Fogazzaro Vicenza: si tratta di cinque file di cuori con due cuori ciascuna.

Sino a martedì, per tutto il giorno, sarà allestito in piazzale De Gasperi "Il Circo delle Pulci edizione di San Valentino", mercatino vintage e dell'artigianato creativo a cura dell'Associazione Culturale “Pandora”, in collaborazione con il Comitato di piazza Castello e degli esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello”, e con l'assessorato alla partecipazione.



Si potranno trovare oggetti di collezionismo oltre ad articoli di abbigliamento e accessori per la casa, anche in tema con la Festa di San Valentino. Il Circo delle Pulci tornerà anche sabato 18 marzo, da venerdì 14 a lunedì 17 aprile, sabato 20 maggio, sabato 17 giugno, sabato 16 settembre, sabato 21 ottobre, sabato 18 novembre 2017. (Info:associazioneculturalepandora@gmail.com)