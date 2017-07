Vicenza, rivolta in carcere: detenuti incendiano una cella

Camera di sicurezza completamente distrutta dalla fiamme e un detenuto che si è autoferito tagliandosi. Questo il bilancio della protesta di due giovani detenuti stranieri avvenuta martedì alle 16:00 dentro le mura del carcere di San Pio X.

Le indagini sull'accaduto sono al vaglio delle forze dell'ordine ma, a quanto sembra, si tratterebbe di una protesta contro l'amministrazione del carcere. Le fiamme sarebbero partite da un materasso incendiato e avrebbero poi avvolto tutta la cella distruggendola completamente. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza. Non ci sarebbero feriti e intossicati. Unico ferito, un detenuto che si è inferto delle ferite tagliandosi con un oggetto.