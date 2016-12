San Pietro Mussolino, intossicazione da monossido: tre morti

È agghiacciante il bilancio della tragedia avvenuta sabato mattina, poco prima delle 8, a San Pietro Mussolino. Tre uomini di origine indiana di 29, 35 e 40 anni sono stati trovati senza vita all'interno di un'abitazione di via Bevilacqua.

Sul posto i vigili del fuoco di Arzignano e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause della morte sarebbero attribuibili alle esalazioni da monossido di carbonio causate da un braciere di carbonella, che avrebbero usato per scaldarsi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati