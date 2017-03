San Pietro Mussolino, frana il monte: strada chiusa al traffico

Il monte è franato invadendo la strada di massi. È successo sabato in nottata a San Pietro Mussolino in via Bertochetto, strada che collega a Chiampo una contrada abitata da dieci famiglie.

Dal versante si sono staccati, probabilmente a causa della pioggia, delle pietre e delle piante che hanno invaso la carreggiata. A darne notizia è stato lo stesso sindaco del Comune su Facebook ha informato i cittadini.

Il consiglio del primo cittadino è stato di utilizzare la strada alternativa che arriva da via Merzo.