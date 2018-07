San Pietro Intrigogna, mercoledì modifiche alla circolazione per la corsa podistica non competitiva “Intrirun”

Per consentire lo svolgimento della corsa podistica non competitiva Intrirun, mercoledì 18 luglio, dalle 19.45 alle 22.30, saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione.



Nel dettaglio, sarà chiusa alla circolazione strada Businello, in entrambi i sensi di marcia con transito consentito ai soli residenti.



Strada Pelosa sarà percorribile solo dal nodo viario di Vicenza Est e con direzione verso Casale e la Riviera Berica in quanto una corsia di marcia sarà riservata allo svolgimento della manifestazione.

Anche strada Ponti di Debba sarà percorribile in un'unica direzione, da strada San Pietro Intrigogna verso la Riviera Berica.

A seguito di queste modifiche da viale della Riviera Berica non sarà possibile imboccare strada Ponti di Debba; da strada di Casale sarà invece possibile proseguire solo verso strada Ponti di Debba e viale della Riviera Berica.

Anche dalla frazione di San Pietro Intrigogna sarà possibile imboccare unicamente strada Ponti di Debba e uscire su viale della Riviera Berica.



I residenti e i frontisti di strada Pelosa potranno accedere alle proprietà unicamente con provenienza dal nodo viario di Vicenza Est/viale Annency e, in uscita, potranno dirigersi unicamente verso Casale e Riviera Berica.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde. it/.