San Naziario, panificio Lepre semidistrutto dalle fiamme

Sono ingentissimi i danni provocati da un incendio al panificio Lepre, nella contrada omonina del comune di San Naziario.

Secondo quanto si apprende le fiamme sono divampate alle 23 di sabato, per cause ancora in corso di accertamento, e sul posto sono giunti 4 mezzi dei vigili del fuoco, due da Bassano, uno da Vicenza e uno da Asolo. Per domare il rogo e mettere in sicurezza quel che rimaneva dell'edificio ci sono volute tre ore.

Articolo in aggiornamento