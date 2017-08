San Nazario, terribile scontro auto-moto: 39enne morto sul colpo

Drammatico incidente sulla Valsugana in località Carpanè di San Nazario all'altezza del santuario della Madonna dell'onda. Esteban Rafael Castillo, nato nel 1978 e residente a Vicenza in via Strada Padana verso Padova, ha perso la vita schiantondosi contro un'automobile per cause ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione sembra che il centauro procedesse a velocità elevata.

Il giovane, in seguito all'impatto, è morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale di San Nazario e Valstagna e l'ambulanza dell'ospedale di Bassano.