San Nazario, frontale sulla Valsugana: grave una 55enne

Drammatico schianto sulla Valsugana verso le 17:15 di martedì pomeriggio a Carpanè, frazione di San Nazario. Una signora 55enne, residente a Scorzè, alla guida della sua Fiat Punto e per cause ancora da chiarire si è scontrato con un furgoncino Fiat Scudo. La donna è stata soccorsa dai sanitari del Suem e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bassano.

Mistero invece sul conducente del furgone. Dalle prime informazioni sembra che sia fuggito all'arrivo dei soccorsi ma gli accertamenti alle ore 20:30 erano ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di bassano. I pompieri hanno messo in sicurezza la careggiata chiudendo una corsia e operando fino a tarda serata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.