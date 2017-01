San Nazario, canna fumaria si surriscalda: tetto devastato dalle fiamme

Incendio in un'abitazione di San Nazario, in via Turri. A lanciare l'allarme, intorno alle 13, è stata la proprietaria dell'edificio che ha segnalato le fiamme divampare dal tetto. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano con il supporto dei colleghi di Cittadella e l'autoscala di Vicenza.

Le operazioni di spegnimento del rogo, che ha interessato tetto e mansarda, sarebbe stato originato dal surriscaldamento della canna fumaria. L'intervento che ha richiesto parzialemente la chiusura della statale 47, si è concluso intorno alle 16. Nessun ferito o intossicato. L'edificio è stato messo in sicurezza.