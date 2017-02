San Lazzaro di Savena, speleologo intrappolato: anche vicentini tra i soccoritori

Liberato da una grotta a San Lazzaro di Savena (Bologna) uno speleologo rimasto ferito durante un'escursione. L'intervento, durato tutta la notte, ha visto la partecipazione della VI Zona Speleologica Veneto e si è concluso solo al mattino. Il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), è stata allertato perchè uno speleologo si trovava in difficoltà all’interno del complesso carsico Spipola - Acquafredda, in località Croara nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.

Lo speleologo A.B., entrato in grotta con altri sei compagni per una “traversata” tra l’ingresso PPP e l’ingresso del Buco dei Buoi, si è lievemente infortunato superando un punto particolarmente stretto della grotta. Poco dopo ha deciso di non proseguire e di ritornare indietro assieme ad un compagno, mentre gli altri cinque hanno proseguito la traversata.

Alle 14:30, ancora a circa 3 ore di distanza dall’uscita, A.B. non è riuscito più a proseguire verso l’esterno ed il compagno è uscito per allertare i soccorsi. Nonostante le difficoltà e complessità della grotta, con ambienti articolati e numerose strettoie, le operazioni di recupero si sono sviluppate in modo estremamente spedito e si sono concluse già alle 7.30 di questa mattina. L’infortunato è stato riportato in superficie in buone condizioni e una volta giunto al Campo Base A. B. è stato consegnato al personale del 118.