San Germano dei Berici, cade nel vuoto dal parapendio: 58enne perde la vita

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 aprile a San Germano dei Berici. Carmine Coppola, 58enne di Noventa Vicentina è deceduto per i traumi riportati dalla tremenda caduta da diverse decine di metri mentre era in volo con il suo parapendio.

Secondo le prime informazioni la vittima, probabilmente per una svista, non ha agganciato i cosciali dell'imbracatura. Dopo essere partito verso le 14:30 dal decollo Croce sul Monte Lupia, l'uomo si è staccato dalla vela precipitando nel vuoto.

All'arrivo dei soccorsi, per lui non c'era purtroppo più niente da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente.