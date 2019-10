San Bortolo: Paziente appicca il fuoco a un letto

Attimi di paura al San Bortolo per un principio di incendio divampato in una stanza del reparto di traumotalogia nel pomeriggio di martedì.

A appiccarlo sarebbe stato un paziente del reparto che, per motivi in corso di accertamento da parte della polizia arrivata sul posto, ha dato fuoco a un letto. Le fiamme sono state spente dal personale ospedaliero prima dell’arrivo dei pompieri che hanno messo in sicurezza l’area.

.