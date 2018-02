Auto finisce sotto a un tir: grave conducente 60enne

Grave incidente poco dopo le 10 di venerdì mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 38 in via Porcilana a San Bonifacio per un’auto incastrata sotto un autoarticolato, che stava effettuato un’inversione. Un uomo di 60 anni residente a Bassano del Grappa è stato ferito in maniera seria.

Le squadre accorse da Lonigo e Verona anche con l’autogrù, hanno collaborato con i sanitari del Suem 118 nel soccorrere l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo della Volkswagen Passat, andata a infilarsi sotto il telaio del camion.

Il 60enne è stato stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. Illeso l’autista dell’autoarticolato. La polizia locale di San Bonifacio ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.