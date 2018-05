Saltano il posto di blocco: quattro motociclisti rischiano 5 anni di reclusione

Non sempre si riesce a farla franca forzando i posti di blocco.

Così è stato per quattro motociclisti del Vicentino, che il 1° maggio avevano deciso di fare una gita in moto sulle strade dlla Vallarsa. Sulla loro strada hannno incrociato i Carabinieri della locale stazione, che stavano eseguendo dei normali controlli in occasione della Festa dei Lavoratori. I Carabinieri hanno intimato “l’Alt” con la paletta ed i motociclisti, dopo qualche secondo di tentennamento, hanno aperto il gas, fuggendo. Inutile mettersi all’inseguimento dei centauri e aggiungere pericolo alla circolazione.

L'analisi di alcune videocamere di sorveglianza poste sulla strada ha permesso di arrivare, nel giro di poche settimane, ai fuggitivi. I quattro motociclisti hanno ammesso le proprie responsabilità e dovranno rispondere di un reato penale che potrebbe comportare la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltra alla sanzione amministrativa prevista da un minimo di 84 euro ad un massimo di 335 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente