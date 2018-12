Salgono sulla grondaia per rubare in casa: denunciati due minorenni

Venerdì mattina i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per concorso in tentato furto aggravato in abitazione un sedicenne ed un quattordicenne entrambi residenti a Noventa Vicentina.

L’attività investigativa dei militari è iniziata a seguito della denuncia sporta nelle settimane precedenti da una ventiduenne residente a Pojana Maggiore la quale segnalava che di notte, mentre si trovava all’interno della propria abitazione, è stata svegliata da alcuni rumori provenienti dall’esterno.

Quando la giovane si è affacciata alla finestra ha visto due individui che, utilizzando una grondaia, dopo aver raggiunto una delle finestre dell’ abitazione stavano tentando di entrare. I ladri, alla vista della 22enne, sono scappati in fretta e furia ma i militari dell’Arma sono riusciti a identificarli e segnalarli al tribunale dei minori di Venezia. Le indagini proseguono alla ricerca di eventuali complici.