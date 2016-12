Sale sul parcheggio multipiano perché vuole farla finita: carabiniere lo salva

Nel primo pomeriggio di giovedì, un 67enne vicentino, dopo essere salito al 6° livello del parcheggio multipiano Central Park di via Annibale da Bassano, in Arcella, a Padova, ha chiamato con il proprio telefonino il 113, manifestando l’intento di volersi lanciare nel vuoto.

Mentre l’agente della sala operativa della questura intratteneva l’uomo al telefono, invitandolo a ricredersi in merito alle proprie intenzioni, un secondo operatore comunicava quanto stava accadendo alla centrale operativa dei carabinieri, che ha inviato tempestivamente sul posto un equipaggio del Nucleo operativo e Radiomobile.

I militari, arrivati senza farsi notare, hanno raggiunto l’uomo da dietro e lo hanno afferrato impedendogli di sporgersi ulteriormente dal parapetto in prossimità del quale si trovava, traendolo in salvo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che, prestate le prime cure, ha portato il 67enne all'ospedale, dove si trova in osservazione. (da Padovaoggi.it)