Salcedo, si ustiona in casa: è grave

Per cause ancora da chiarire un uomo di 54 anni di Salcedo martedì sera, attorno alle 20.30, è rimasto gravemente ustionato da una fiammata nella sua abitazione in via Ronzani 21.

Soccorso dal Suem 118 e trasportato al Santorso, la vittima ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 35% del corpo, una situazione che ha convinto i medici ad ordinare il trasferimento dell'uomo al centro grandi ustionati di Verona.