Sala slot fuori norma: i clienti scappano dalla finestra

Si sono trovati di fronte a una scena da film gli agenti della polizia locale di Schio che martedì, in via Clementi, stavano facendo dei controlli sull'inosservanza degli orari di apertura di una sala slot. Da una dellle finestre poste sul retro dei locali, hanno infatti notato delle persone che stavano saltando in strada e sulla medesima finestra era presente una cittadina cinese, coniuge del titolare, che aveva alzato la tapparella. «Abbiamo parecchi debiti da pagare e perciò non sempre, specialmente se ci sono clienti, si rispettano gli orari», si è giustifica la donna.

I controlli sono avvenuti dopo le segnalazioni pervenute da privati cittadini sull'inosservanza degli orari di apertura e sul continuo funzionamento degli apparati VTL. Gli agenti in borghese, dopo avere constatato che la porta d'accesso era chiusa dall'interno, si sono appostati nelle vicinanze del locale vedendo uscire una persona che si allontanava frettolosamente. Tornati nel locale, gli operatori hanno constato che la porta della sala slot era nuovamente chiusa a chiave e quindi si sono recati nel vicino bar, gestito dallo stesso titolare della sala.

Dopo aver mostrato il tesserino di riconoscimento i vigili hanno chiesto l'apertura della sala in questione. La barista, di nazionalità cinese e che tentava di celare la sua conoscenza della lingua italiana, affermava che la sala giochi era chiusa e che all'interno della stessa non c'era nessuno. Dopo una lunga discussione la cinese ha fornito il numero telefonico del responsabile ma anche lui ha confermato che la sala giochi era chiusa e che la barista non aveva le chiavi per entrare e che comunque gli orari venivano rispettati. Gli Agenti si sono quindi posizionati sul retro assistendo alla scena dalla fuga dalla finestra, fermando i fuggiaschi e intimando alla cittadina cinese di aprire la porta.

All'interno della sala slot si trovavano altre 5 persone che ormai non potevano non confermare che le apparecchiature VLT erano accese, in funzione e con giocate in atto. La polizia locale alla fine ha elevato una multa al titolare e diffidandolo a lasciare sempre aperta la porta d'accesso alla sala giochi anche per evitare possibili pericoli e impedimenti alla verifiche di polizia. .