Sacchi su Roberto Baggio: "Fui io a ridargli autostima" ma in realtà fu mamma Matilde

"L’aspetto psicologico è importante, anche un talento può smarrire autostima. Ho visto un giocatore come Baggio perdere autostima, tant’è che dicevo ai nostri giocatori di farsi scartare perché in quei giorni non riusciva a scartare nessuno. Lui ha iniziato ad essere protagonista contro la Nigeria e mi aveva chiesto di essere sostituito a un quarto d’ora dalla fine…”

Così Arrigo Sacchi, vate dei tecnici italiani, ricordando quel mondiale Usa 94, quando il divin codino, reduce da una stagione complicata a livello fisico, non riusciva a far brillare il suo cristallino talento. Opaco e nervoso, si era perfino fatto cogliere in mondo visione mentre contestava la decisione di Sacchi di sostituirlo con Marchegiani, al posto dell'espulso Pagliuca.

In realtà, nel corso di una rarissima video intervista di alcuni anni fa, la mamma di Roberto, Matilde Rizzotto, spiega come andarono le cose: "Guardavamo le partite e vedevo che Roberto non era lui e soffrivamo. Poi, alla vigilia della partita con la Nigeria, "o dentro o fuori", mi chiamarono dalla Federazione e mi dissero di salire sul primo aereo per Boston. Ovviamente accettai e arrivai al Foxboro Stadium a partita già iniziata: iniziai ad chiamarlo come una matta... Lui mi vide". E il resto è storia.