Arrestato il giorno prima in Campo Marzo: in casa teneva un arsenale

Ancora lui: T.D., il ventenne rumeno che il 2 agosto era stato arrestato dalla polizia a Campo Marzo , è stato denunciato, stavolta dai carabinieri di Brendola, per detenzione abusiva di armi.

Il ventenne era appena stato scarcerato dopo l'episodio di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e, una volta tornato a casa, ha litigato con la sua compagna, tanto che giovedì mattina i militari dell'Arma si sono presentati all'abitazione del rumeno a Brendola dopo una segnalazione da parte dei vicini di casa.

Da una perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto una balestra a molla con diottra, una pistola a gas con fondina cosciale, una carabina ad aria compressa calibro 4,5 con diottra, frecce in metallo con punta acuminata intercambiabile, tre “blade broadhead” in metallo per frecce da balestra, un pugnale con circa 20 cm di lama ed uno con lama di circa 30 cm. Il giovane veniva quindi deferito alla Procura berica per “detenzione abusiva di armi” e il materiale posto sotto sequestro.