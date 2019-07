Lieto fine per Ariel: il rapitore l'ha riconsegnata

È sana e salva, solo un po' spaesata e adesso sta dormendo della grossa al sicuro nella casa dei suoi padroni. Finisce così, con un happy end, la vicenda della cagnolina di pochi mesi rubata nei giorni scorsi da uno sconosciuto dal giardino di casa di una coppia di Schio in via Compagni nel quartiere Santissima Trinità.

Moltissime le telefonate alla coppia di Schio, ma quella giusta è arrivata nella notte tra lunedì e martedì. Una telefonata che ha messo fine una vicenda che ha tenuto in apprensione la coppia e anche moltissime persone che hanno seguito il fatto dopo la pubblicazione di un appello su Facebook.

Al telefono una signora di un'abitazione vicina a quella di Giulia: «La signora ci ha chiamato: qualcuno ha lasciato Ariel nel suo giardino e siamo andati a riprendercela, probabilmente il tam tam mediatico ha fatto desistere l'autore del gesto dal suo proposito che immaginiamo fosse quello di venderla».

La coppia aveva fatto una denuncia ai carabinieri, ora ritirata. «Avevamo visto un ragazzo in canottiera bianca prendere Ariel», spiega Giulia, felice per la conclusione di questo piccolo ma non indifferente dramma di metà estate.