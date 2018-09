Rubano formaggio al supermercato e feriscono due persone

Tentata rapina all'Eurospin di Fermi a Vicenza per rubare due buste di formaggio. L'episodio, avvenuto sabato verso le 19 ha visto coinvolti due malviventi che, dopo aver nascosto la merce sotto alla maglia, sono stati fermati da un'addetto alla sicurezza. Uno dei due uomini ha reagito lanciando bottiglie di vino e liquori e colpendo a una gamba il vigilante. Nel caos è rimasta ferita al volto, con una scheggia di vetro, anche una donna.

Secondo una prima ricostruzione i due sono passati dalla cassa pagando altri acquisti ma, dopo che l'addetto alla sicurezza - un cittadino senegalese 33enne - ha chiesto loro di alzare la maglia, è scoppiato il finimondo.

Mentre un malvivente viene bloccato, l'altro inizia a correre tra le corsie del supermercato lanciando bottiglie addosso al vigilante e scappando successivamente in strada passando per il magazzino. Sul posto sono successivamente arrivati i carabinieri, che hanno preso in consegna il complice, e il Suem per medicare la signora ferita e l'addetto alla vigilanza.