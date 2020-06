Rubano alcolici dalla sede degli alpini: denunciato 14enne

I carabinieri di Barbarano Mossano, nel pomeriggio di lunedì, hanno denunciato per tentato furto aggravato un 14enne, residente in paese.

Il ragazzo, assieme ad altri due minorenni di età inferiore ai 14 anni e quindi non penalmente perseguibili, si sono introdotti con un'effrazione nel prefabbricato adibito a baita degli alpini che si trova in via Papa Giovanni XXIII. I ragazzini sono stati sorpresi dai militari impegnati in quel momento in un servizio di controllo del territorio, nell’atto di rubare confezioni di bevande alcoliche di valore che, successivamente, sono state restituite al responsabile del gruppo alpini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il terzetto accompagnato in caserma al termine delle formalità di rito è stato affidato ai rispettivi genitori. L’Autorità Giudiziaria minorile informata dell’accaduto valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti del responsabile.