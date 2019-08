Furto in pieno centro, ruba una borsetta al bar e scappa: inseguito dai clienti

Ruba la borsa appoggiata sul tavolino e scappa, inseguito da tre persone che non riescono a prenderlo. L'episodio è successo domenica verso le 21:30. Vittima una 50enne che, seduta ai tavolini del bar "La Proseccheria" in corso Fogazzaro, non è riuscita a fermare il malvivente che, di corsa, ha preso la borsetta ed è fuggito a gambe levate.

Appena dato l'allarme, due clienti e il proprietario del bar, si sono messi a inseguire l'uomo senza riuscire ad acciuffarlo. Avvisata la questura, la polizia sta visionando le immagini delle telecamere di sicurezza in Corso per cercare di stabilire l'identità del ladro.

All'interno della borsa della signora c'erano 50 euro, i documenti, le chiavi di casa e automobile oltre al bancomat e alle carde di credito immediatamente bloccate.