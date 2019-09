Saccheggia alcolici al Tosano e aggredisce le guardie: arrestato 45enne

È entrato al supermercato e ha fatto una spesa esclusivamente di alcolici e super alcolici, quindi si è avvicinato alle casse, le ha oltrepassate ed è uscito senza pagare come niente fosse. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì all'Ipertosano di viale Trieste a Montecchio Maggiore. Protagonista un ghanese di 45 anni, residente nel comune dei castelli.

Il furto, ovviamente non è passato inosservato agli addetti alla sicurezza che hanno bloccato l'uomo all'uscita del supermercato. Il ghanese ha reagito lanciando le bottiglie e cercando di aggredire le guardie, nel tentativo di scappare.

Alla fine l'uomo è stato bloccato da tre vigilantes che poi hanno avvisato i carabinieri della tenenza di Montecchio. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno arrestato il responsabile del furto per rapina impropria, in attesa del processo per direttissima previsto per mercoledì.