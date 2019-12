Rovinosa caduta in mountain bike: grave un 50enne

Incidente in mountain bike giovedì alle 11.15 circa. La Centrale operativa di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un supporto al personale sanitario dell'ambulanza, intervenuta in Valle di Santa Felicita per un ciclista caduto dalla propria mountain bike. M.C., 50 anni, di Rosà che stava scendendo con alcuni amici lungo una strada sterrata quando ha perso il controllo della bici.

L’uomo ha riportato probabili traumi alla testa e alla colonna. Imbarellato e caricato sull'ambulanza, l'infortunato è stato trasportato fino al piazzale dell'Antica osteria, dove è stato trasferito sull'eliambulanza di Treviso emergenza decollata poi in direzione dell'ospedale.