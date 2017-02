Rotzo, moto sui sentieri: multe e sequestro

Sette infrazioni al Codice della Strada, con una moto che è risultata anche sprovvista di assicurazione ed è stata sequestrata. Continuano i controlli dei carabinieri forestali per contrastare il transito illecito di moto fuoristrada sui sentieri chiusi al traffico motorizzato.

Nei giorni scorsi è toccato a Rotzo sull'altopiano di Asiago, sul sentiero in località "Castelletto" - "Banchette", in un’area che è già stata oggetto in passato di analoghi controlli, anche a seguito di alcune denunce presentate per il danneggiamento della sbarra metallica che inibisce il transito dei mezzi motorizzati.