Rotzo, precipita in bici: soccorso con l'elicottero

Poco prima di mezzogiorno il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Arsiero per un ciclista uscito di strada tra Rotzo e Pedescala.

L'uomo, un trentacinquenne di lingua tedesca che si stava muovendo con un gruppo di persone, perso il controllo della bici è volato nella scarpata laterale, finendo 8-10 metri più sotto.

Sul posto una squadra di soccorritori ha raggiunto l'infortunato, mentre venivano sbarcati tecnico di elisoccorso e personale medico dell'eliambulanza di Trento. Prestategli le prime cure per un possibile trauma alla schiena e al volto, il ciclista e stato imbarellato e sollevato verso l'alto in un punto maggiormente accessibile, dove l'elicottero lo ha recuperato con il verricello per poi trasportarlo all'ospedale di Vicenza.