Trattore trancia un tubo del gas mentre sfalcia l'erba: area messa in sicurezza

Sabato mattina, intorno alle 8.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Tre Case a Tezze sul Brenta per la rottura di un tubo di gas di media pressione, andato divelto da un trattore durante lo sfalcio dell’erba.

L’agricoltore era intento a tagliare l’erba lungo sopra un marciapiede in una zona dove era presente vegetazione alta, in quanto il terreno ancora privo di costruzione, quando non accorgendosi dei tubi di metano già predisposti per la lottizzazione, ne ha tranciato uno.

I Vigili del fuoco hanno transennato la zona fino all’intervento dei tecnici della rete gas, che hanno intercettato la perdita di metano e hanno quindi verificato la presenza di sacche di gas nella zona e nei numerosi tombini fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo mezzogiorno.