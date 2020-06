Incidente durante lo sfalcio dell’erba: operaio trancia un tubo del gas metano

Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 13.45, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pedemontana a Castelgomberto per la rottura di un tubo del gas metano a media pressione avvenuto durante i lavori di sfalcio dell’erba.

L’operaio a bordo di un trattore con il braccio fresa, era intento ai lavori di falciatura tra il marciapiedi e una zona lottizzata, quando si è accorto di aver rotto un tubo del gas predisposto per un futura fornitura.

I pompieri accorsi da Arzignano hanno isolato la zona e con il tecnico della rete gas, che si trovava in zona hanno chiuso la fornitura a monte di un pozzetto d’intercettazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.