Nuova rotatoria "privata" in viale della Pace, aperta la circolazione

È stata aperta oggi alla circolazione la nuova rotatoria di viale della Pace, all'incrocio con via Bortolan. Il progetto della rotatoria, del diametro di 32 metri, prevede la realizzazione di marciapiedi, illuminazione e sottoservizi, con il completamento della pista ciclabile che proviene dalla Stanga, la riqualificazione di via Bortolan e via Marzari, nonché dell'intersezione tra le vie Bortolan, Gamba, Rumor e Gonzati.

Tutte queste opere sono senza costi per il Comune di Vicenza perché realizzate, per un contro valore complessivo di 680 mila euro, dal privato impegnato nella riqualificazione dell'ex Enel nell'ambito dell'accordo urbanistico che consente la valorizzazione della grande area a lungo degradata.

L'assessore alle infrastrutture Claudio Cicero, presente lunedì all'apertura

“L'intervento, eseguito in tempi rapidi offre notevoli benefici per la viabilità cittadina. La rotatoria ci permetterà di gestire il traffico in maniera differente. L'idea è infatti quella di eliminare prossimamente il vicino semaforo tra viale della Pace e via Fabiani dove il restringimento, causato dalla presenza di una sola corsia, crea incolonnamenti. Pertanto provenendo dal centro si eliminerà la svolta a sinistra in via Fabiani, convogliando le manovre verso la rotatoria dove abbiamo realizzato la doppia attestazione. L'intenzione è anche quella di evitare, in accordo con Svt, anche la svolta a sinistra in via Fabiani del bus proveniente dal centro in corrispondenza del semaforo, in modo che possa entrare nel quartiere direttamente dalla rotatoria. Oggi la riapertura, in concomitanza della vacanze scolastiche, ci consente di procedere con le lavorazioni in modo più agevole e senza grossi problemi per la viabilità. Rimarranno ancora posizionati i newjersy mentre provvisoriamente la segnaletica sarà tracciata in giallo".