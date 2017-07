Rossano Veneto, si spegne a nove anni dopo lunga lotta

Rossano Veneto piange la morte di Elisa Geremia, stroncata dal male a 9 anni dopo una coraggiosa resistenza durata circa nove mesi.

I famigliari- genitori e sorelle maggiori - hanno deciso di vivere il lutto in modo riservato, senza esposizioni di epigrafi e celebrando il funerale in forma privata fuori dal paese, così come avevano vissuto nel riserbo lo straziante periodo della malattia della piccola Elisa, un calvario che la bambina aveva affrontato in modo ammirevole.

La comunità ha comunque partecipato al dolore della famiglia Geremia con numerosi messaggi di cordoglio.