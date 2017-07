Rossano Veneto, tir prende fuoco: rischio incendio magazzino frigoriferi

Una lunga colonna di fumo bianco e denso, visibile anche a diversi chilometri di distanza ha attirato l'attenzione di diversi automobilisti in transito verso Bassano. Il fumo veniva da un incendio scoppiato martedì alle 18 nel magazzino di frigoriferi della ditta Scalabrin in via Mottinello a Rossano Veneto.

Una motrice di un camion e un semirimorchio, per circostanze ancora da appurare, ha preso fuoco. Il gran rogo, che ha coinvolto tutto il tir, si è allargato anche a un centinaio di cassoni di platica per frutta e verdura posizionati lì vicino. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'incendio ed evitare che le fiamme si propagassero al magazzino. Le operazioni alle ore 18:30 erano ancora in corso.

I pompieri intervenuti da Bassano, Cittadella e Castelfranco con 4 automezzi e 15 operatori sono riusciti a spegnere le fiamme. Decine le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per l’alta colonna di fumo nera visibile da molto lontano. Sono ancora in corso di ultimazione le operazioni di messa in sicurezza del posto.