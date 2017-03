Rossano, rubava corrente elettrica al disabile: arrestato

Gli avevano staccato la corrente perchè non pagava ma si era "arrangiato" allacciandosi al contatore di un vicino disabile. In manette è finito M.A.T., marocchino 31enne, residente a Rossano Veneto.



Il furto è stato scoperto dai carabinieri di Rosà, allertati da una segnalazione. Una volta sul posto i militari hanno trovato conferma dell'informazione e hanno arrestato l'uomo con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. Il rito per direttissima è atteso venerdì mattina.



"Un’azione repentina dei militari - commenta una nota del Comando - che ha consentito di infrenare una condotta deplorevole, specialmente poiché commessa ai danni di persona al momento non in grado, per le proprie condizioni di salute, di rendersi conto di quanto veniva operato ai suoi danni. Ancora una volta fondamentale l’immediato ricorso ai Carabinieri da parte del cittadino, che consente di indirizzare l’azione repressiva nella giusta direzione".