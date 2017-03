Rossano, rogo alla Fiorese: rientrato l’allarme inquinamento

Il giorno dopo il rogo che è divampato nel deposito carburanti Fiorese di Rossano si sono fatti i primi bilanci sull’incidente. Domenica mattina i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per la messa in sicurezza dell’area, mentre è arrivato anche il resoconto dei tecnici sui livelli di inquinamento. “In base alle analisi compiute dall’Arpav sul posto, i valori risultano nella norma”, ha comunicato ieri la stessa azienda con una nota.

Le scuole, quindi, riapriranno lunedì con la normale attività. La Fiorese ha specificato che l’attività dei carburanti non ha subito alcun danno e lunedì ripartirà regolarmente: “Anche Fiorese Ecologia, dove è scoppiato l’incendio, ripartirà lunedì, considerando i danni subiti su metà del capannone di stoccaggio”.

L’incendio è scoppiato sabato mattina ed è stato allertato dalla società che si occupa dell’attività di video sorveglianza e che monitora h24 i depositi di carburante. Immediatamente sono stati avvertiti i vigili del fuoco di Vicenza, Bassano e altre parti del Veneto che sono arrivati in breve tempo sul posto. Con loro si sono mobilitati i carabinieri, sindaco, tecnici del Comune e enti per i controlli del caso. Il presidio dei pompieri è stato attivo per tutta la notte a verificare che non ci fossero eventuali focolai e mettere in sicurezza l'area.