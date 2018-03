Addio a Chiara: mamma di due bimbi sconfitta dal male a 39 anni

Tanta commozione al duomo di Rossano Veneto che ieri ha salutato per l'ultima volta Chiara Baggio, mamma di due figli - una bambina di sei anni e un bambino di 11 - e sposata con il marito Christin. Molte le persone presenti per la tragica morte di questa donna di 39 anni che per sei anni ha lottato tenacemente contro un male incurabile che le è stato diagnosticato mentre allattava la figlia.

Nel ricordo dei familiari e degli amici Chiara - originaria di Cittadella - è descritta come una persona solare e ironica che ha sempre affrontato la malattia senza mai cadere nello sconforto e sdrammatizzando la sua situazione. Domenica 4 marzo Chiara aveva trascorso una gita in montagna con la famiglia ma poi quel male alla fine ha avuto purtroppo la meglio e lei si è spenta serenamente a casa circondata dai famigliari.