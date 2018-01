Rosà, spaccata al negozio di moto: bottino recuperato

Spaccata nella notte fra domenica e lunedì nella concessionaria "Gabrielli Moto" in via Capitano Alessio lungo la Ss 47 a Rosà Una banda di quattro persone ha usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina del negozio. Nonostante l'allarme i malviventi sono riusciti a caricare sul mezzo una decina di moto da cross ma anche molti pezzi di ricambio. Un colpo stimato sui 100mila euro di valore.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, assieme ai colleghi della Stazione di Rosà, che hanno iniziato l'indagine e ricerca degli autori, con notevole impiego di uomini e mezzi.

L’immediata pressione messa in atto sul campo ha, con ogni probabilità, convinto gli autori del reato a desistere, vista la concreta possibilità di essere intercettati dai militari. Durante la giornata di lunedì è stato difatti dapprima rinvenuto il mezzo utilizzato per lo sfondamento della vetrina, un Peugeot Boxer asportato il 16 gennaio dal parcheggio di un centro commerciale di Parma. Il mezzo si trovava a circa 2,5 km dalla concessionaria di moto, fra Rosà e Cassola.

Ampliando le ricerche i carabinieri hanno poi rinvenuto le moto oggetto di furto, ben occultate sotto ramaglie e sterpaglie in un boschetto a circa 1 km dal mezzo: l’idea dei malviventi è stata, quasi certamente, quella di occultare la refurtiva fin quando non si fossero calmate le acque, per poi recuperarle. Le moto saranno restituite al legittimo proprietario al termine dei rilievi tecnici di rito, mentre proseguiranno le indagini per risalire agli autori.