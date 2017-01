Cronaca Rosà / Via Quartiere Cremona

Rosà, rapina al "Re Platz": armati di pistola e mazze si fanno consegnare l'incasso

L'episodio venerdì sera, poco dopo le 20.30, in via Quartiere Cremona. Si tratta del secondo colpo a danno di sale da gioco negli ultimi 15 giorni. Gli elementi comuni lascerebbero pensare che la banda in azione possa essere la stessa in entrambi i colpi