Rosà, mostra i genitali davanti alle scuole: maniaco fermato dalle "Ranger"

Le chiamano le “Ranger” e sono due pensionate che questa volta hanno messo a frutto in pieno il loro soprannome. Vicino alle scuole elementari del quartiere Travettore di Rosà, lo scorso 7 febbraio attorno alle ore 16, le due “vigilanti" hanno infatti identificato e denunciato un bassanese di 30 anni che, appena sceso dall'auto, ha mostrato le sue parti intime in strada.

Una scena durata qualche minuto ma che non ha avuto come spettatori nessun bambino dell'asilo. Uniche testimoni le “Ranger”, il cui racconto ha permesso al commissariato di polizia di Bassano di identificare il soggetto. Si tratta di un dipendente aziendale, di buona famiglia, con un precedente di esibizionismo di fronte ai minori avvenuto nel 2014. Rintracciato dalla polizia nei giorni scorsi, per l'uomo è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con il rischio di reclusione fino a 4 anni