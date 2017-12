Rosà, mamme detective incastrano il maniaco

Si è conclusa qualche giorno fa, l'attività di indagine che ha portato la Polizia Locale Nordest Vicentino a denunciare a piede libero un uomo settantenne residente in un comune dell'alta padovana per atti osceni in luogo pubblico.

Mamme detective

Le indagini sono scaturite dalla segnalazione di alcune mamme di alunni frequentanti il nuovo plesso scolastico "Marco Polo" di Cusinati San Pietro che avevano avvistato l'uomo compiere degli atti osceni nei pressi della pista ciclabile che porta alla scuola nell'orario di uscita pomeridiano degli alunni un pomeriggio di fine ottobre; nell'uscita pomeridiana successiva, una pattuglia della Polizia Locale Nevi del Distaccamento di Rosà, interveniva prontamente ad un nuovo avvistamento riuscendo a fermare ed identificare un soggetto che alla vista della pattuglia tentava di darsi alla fuga.

La denuncia

Le indagini successive hanno portato al deferimento di tale soggetto all'autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante di averli compiuti in prossimità di un edificio scolastico. Dalle risultanze delle indagini sarebbe comunque emerso che nel compiere tali atti l'uomo, grazie alla prontezza delle mamme, non è stato visto da alcun alunno.

L'incontro

E proprio di sicurezza e prevenzione si parlerà lunedì sera dalle ore 20.45 nella sala Consiliare del Municipio per la seconda edizione di “Più Sicurezza Insieme”, l’incontro voluto ed organizzato direttamente dal sindaco, Paolo Bordignon che detiene tra le altre il referato della sicurezza. Interverranno nel corso della serata il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bassano, Adriano Fabio Castellari, il comandante di Polizia Locale del Consorzio NEVI, Giovanni Scarpellini ed il vicecommissario, Thomas Bertoncello ed Isabella Bizzotto referente del progetto Città Sicura della ditta Traffic Tecnology. Nel corso dell’incontro verranno forniti dati sulle attività ed utili consigli soprattutto per una maggiore sicurezza tre le mura domestiche. All’incontro è invitata l’intera cittadinanza.