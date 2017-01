Rosà, lite per soldi finisce a martellate: feriti due commercianti d'auto d'epoca

Un diverbio tra soci per questione di soldi finisce a colpi di martello. Come riporta Il Gazzettino l'episodio sarebbe avvenuto mercoledì mattina a Rosà, in via Santa Chiara. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero trovato uno dei due soggetti coinvolti riverso a terra con il volto sanguinante.

Il diverbio sarebbe nato tra due soci impegnati nel commercio di auto storiche. All'origine della lite ci sarebbe una richiesta di denaro. Entrambi i soci, di 40 e 42 anni, sarebbero finiti al pronto soccorso di Bassano con ferite importanti e sono indagati per lesioni aggravate.