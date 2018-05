Rosà, l'auto del rivale in amore va a fuoco: operaio a processo

Un 43enne di Rosà è finito a processo con l'accusa di incendio doloso. Avrebbe infatti dato fuoco all'auto nel nuovo fidanzato ferrarese della sua ex durante una crisi di gelosia.

La vicenda sarebbe avvenuta nel 2016 a Rosà in seguito alla conclusione della storia d'amore del 43enne con la sua compagna. Come riporta Il Giornale di Vicenza, secondo la ricostruzione dei fatti l'uomo si sarebbe presentato a casa della donna trovando parcheggiata davanti una Peugeot 206 del rivale in amore e cospargendola di benzina. Dopo un iniziale ripensamento avrebbe quindi fatto partire l'incendio con un accendino, per poi allontanarsi in fretta. Il propietario, si è accorto del rogo troppo tardi e, nonostante abbia dato l'allarme, l'auto ha subito seri danni nell'incendio.

Sul caso sono iniziate le indagine delle forze dell'ordine che da subito hanno sospettato sull'operaio che avrebbe lascito delle tracce del suo operato. Lo stesso, interrogato alla presenza del suo legale, avrebbe confessato di aver commesso l'atto in un impulso irrefrenabile di gelosia mentre sperava di riprendere la relazione. Il tribunale ha fissato la prossima udienza, con il dibattimento, per il prossimo luglio.