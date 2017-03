Rosà, auto in fiamme: salvata abitazione

Poteva essere ben più grave il bilancio dell'incendio divampato giovedì notte, alle 23.30, in via Quartiere Cremona a Rosà.



Una Mercedes CLS, parcheggiata lungo la strada, ha preso fuoco e, se l'intervento dei vigili del fuoco non fosse stato tempestivo, le fiamme avrebbero velocemente attaccato l'abitazione più vicina.



Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono durate circa due ore e le cause del rogo non sono chiare: delle indagini si stanno occupando i carabinieri, anche loro accorsi sul posto.