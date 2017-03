Rosà, arrestata ladra e truffatrice seriale

Nell'ambito della lotta ai reati predatori, i carabinieri di Rosà hanno arrestato una nomade di 34 anni, F.S., originaria di Cittadella ma residente nel comune del Bassanese. La donna è stata condannata a 2 mesi e 8 giorni ai domiciliari per un tentato furto all'Aliper di Fontaniva.



Il 17 dicembre del 2013, la donna, in compagnia di una minore, era stata sorpresa dal personale di sicurezza mentre cercava di uscire con 700 euro di merce, dopo averla privata dei dispositivi anti-taccheggio. Sul posto erano intervenuti i carabinieri. La condannata è gravata da una lunga lista di precedenti per furto e truffa e sono in corso altri procedimenti a suo carico.



"E’ questo un altro segno tangibile dell’attenzione dell’Arma verso i soggetti che maggiormente vanno a minare la sicurezza del cittadino, soprattutto a livello psicologico, ossia i colpevoli di furti in genere" conclude un comunicato dei carabinieri.