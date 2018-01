Romano d'Ezzelino, incendio devasta monte grappa: paura per le abitazioni

Un incendio di enormi proporzioni sta distruggendo i boschi nella parte alta di Romano d'Ezzelino in località Valle Santa Felicità. Il rogo, scoppiato verso le 17 di martedì pomeriggio si sospetta sia di origine dolosa e sta consumando da ore ettari e etteri di suolo boschivo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, coordinati dal Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che stanno cercando da ore di contenere le fiamme. Si teme infatti che l'incendio possa raggiungere le abitazioni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La valle è stata bloccata dalla polizia locale e la brezza che soffiava da nord verso sud nel pomeriggio ha peggiorato la situazione. Il C.O.R. ha annunciato che per l'intervento degli elicotteri bisogna aspettare la mattina in quanto non possono agire al buio in una valle stretta. Vigili del fuoco e protezione civile saranno impegnati tutta la notte per evitare che il fuoco si avvicini alle case. Il fumo denso è già arrivato alle zone abitate e il consiglio alla popolazione è di cercare di aprire porte e finestre il meno possibile.



Video Nicholas Farronato.



Allegati