Romano d’Ezzelino, ladro incastrato da tre mozziconi di sigaretta

Tre mozziconi di sigaretta hanno incastrato A.M. un moldavo 33enne pluripregiudicato e senza fissa dimora per i furti a Romano d’Ezzelino che risalgono al 28 gennaio 2010.



Il primo era avvenuto alla ditta “TERZER srl”, dove erano stati rubati tre computer, un cellulare ed altri oggetti di valore, il secondo alla “IMET srl” con un bottino di computer, lettore dvd, macchina fotografica, alcuni contanti ed attrezzi da lavoro.



Uno dei computer della ditta TERZER era stato ritrovato alla IMET, e i mozziconi ritrovati sulla scena del crimine erano stati repertati e inviati ai laboratori del RIS carabinieri di Parma per effettuare la ricerca di tracce biologiche. Da lì è arrivata la soluzione. Giovedì mattina l'uomo è stato fermato e arrestato all'areoporto di Treviso dalla collaborazione tra i locali carabinieri e quelli di Bassano.